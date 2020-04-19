Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Temizlik için çağırdıkları belediye ekiplerine müzik sürprizi

Serik ilçesinde vatandaşlar sokaklarını yıkamak ve dezenfekte etmek için çağırdıkları belediye temizlik ekibine müzikli sürpriz yaptı.

19.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:49
Serik ilçesinde vatandaşlar sokaklarını yıkamak ve dezenfekte etmek için çağırdıkları belediye temizlik ekibine müzikli sürpriz yaptı.
Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturanlar belediye ekiplerini arayacak sokaklarının köpüklü su ile yıkanması ve dezenfekte edilmesini istedi.
Belediye temizlik ekipleri sokağın başına geldiklerinde mahalle sakinleri balkona kurdukları hoparlör ile Mehter Marşı ve 10. Yıl Marşı çalmaya başladı. Müziği duyan temizlik ekipleri önce şaşırdılar ardından müzik eşliğinde sokağı yıkadılar.
Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve balkonda olan mahalle sakinleri de hep birlikte müziğe eşlik edip ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ekipleri alkışladı.
O sırada sokaktan geçen polis ekipleri de siren çalarak mahalle sakinlerine destek verdi.
Temizlik işleri çalışanları sürpriz karşısında şaşırdıklarını ve duygulandıklarını söyledi. Temizlik için çağırdıkları belediye ekiplerine müzik sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: serik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara ’bahar’ uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Haberler ›› Güncel ››Temizlik için çağırdıkları belediye ekiplerine müzik sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin... - Haber 19:10: Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması - Haber 19:08: Diyarbakır'da emniyet ekipleri, cezaevi firarisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen... - Haber 19:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi