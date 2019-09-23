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Temizlik için kullandığı sprey patlamaya neden oldu

Temizlik için kullandığı sprey patlamaya neden olduFransa, (DHA)- Fransa'da bir sürücü, otomobilinin ön panelini aerosol içeren bir spreyle temizledikten sonra sigara yakınca, biriken gaz sonucu patlama meydana geldi.

23.09.2019 16:39
Temizlik için kullandığı sprey patlamaya neden oldu
Fransa, (DHA)- Fransa'da bir sürücü, otomobilinin ön panelini aerosol içeren bir spreyle temizledikten sonra sigara yakınca, biriken gaz sonucu patlama meydana geldi. Vücudunda yanıklar oluşan 61 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı. O anlar, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Fransa'nın Haute-Garonne şehrindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. 61 yaşındaki sürücü, aracının ön panelini temizlemek için marketten aerosol içeren bir sprey aldı. Spreyle ön paneli temizledikten bir süre sonra sigara yakan adamın aracında bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında aracın camlarının kırıldığı ve araçta ciddi maddi hasar olduğu görüldü. Küçük yanıkları olan adamın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Patlama sırasında dışarıda adamı bekleyen eşi, patlamadan zarar görmedi.
Temizlik için kullandığı sprey patlamaya neden oldu

Fransa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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