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Temizlik işçisi belediye çalışanlarının sesi oldu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çöp kamyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Taşar, tüm belediye çalışanlarının sesi oldu.

04.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:35
Temizlik işçisi belediye çalışanlarının sesi oldu
Mersin 'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çöp kamyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Taşar, tüm belediye çalışanlarının sesi oldu.

Ulusal bir radyo kanalının sabah programına katılarak, virüs ortamında görev yapanların sesi olan Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Taşar, yaşadıklarını anlattı. Dünya genelinde on binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsü (Kovid-19) salgının en yoğun olduğu günlerde çalışmak zorunda kalan Taşar, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Mezitlililere daha temiz bir kent sunmak adına gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Taşar, "Yaşamın sürmesi adına çok önemli bir görev üstleniyoruz. Doktorlarımız, güvenlik güçlerimiz kadar belediye çalışanları da canla başla çalışarak virüsü yok etmek için çalışıyoruz. Çöpleri topluyoruz, konteynerleri boşaltmamızın hemen arkasında yıkıyor ve ilaçlıyoruz ki virüs daha fazla yayılacak imkan bulamasın. Bizler görevimizi yaparken yaşadığımız en büyük tehlike çevreye yeterince saygı duymayan insanların kullandıkları maskeleri, eldivenleri gelişigüzel sokağa atmalarıdır. Kendileri virüsten korunmak adına eldiveni, maskeyi takıyorlar, işler bitince sokağa atıyorlar. Bu şekilde hem o yoldan geçen vatandaşların hem de bu çöpleri temizleyen bizleri hastalıkla karşı karşıya bırakıyorlar" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a da teşekkür eden Taşar, "Bizim bu çalışmamız sırasında Başkanımız Neşet Tarhan'ın yaklaşımı çok motive edici. Sürekli bir araya gelerek belediyemizin çalışmalarıyla ilgili konuşuyoruz. Korona virüsünün son derece yaygın olduğu dönemde bizleri ikramiyeyle ödüllendirerek bir kez daha motive etmiştir. Tek talebimiz bizim bu özverili çalışmamıza halkımızın çöplerini gelişigüzel atmayarak destek vermesidir" diye konuştu.

Tüm çalışanlara Mezitli'ye sundukları hizmet için teşekkür eden Başkan Tarhan ise, "Radyoyu dinlerken çalışanımızın canlı yayında söylediği şeylerle kentte yaşayanların duyarsızlığına bir kez daha üzüldük. Gece gündüz demeden Mezitlililere daha temiz bir kent sunmak adına mücadele veren çalışanımızın söyledikleri ne denli büyük tehlike altında görevlerini yaptıklarını göstermiştir. Bizler ancak onları küçük jestlerle motive etmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımıza görevleri ve daha güzel bir Mezitli için yaptıkları mücadele için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Mersin, Sabah, Yaşam
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