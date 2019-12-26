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Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi adam, telefon dolandırıcılarına 8 bin 200 lirasını kaptırdı.

26.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

Belediyesi'nde temizli işçisi olan Salih Çaldar'ı telefonla arayan kişiler, kendilerini 'komiser' olarak tanıtıp, kendi üzerine kayıtlı 3 cep telefonunun FETÖ/PDY üyeleri tarafından kullanıldığını öne sürüp, verdikleri hesap numarasına para göndermesini istedi. Çaldar, bunun üzerine yıllarca biriktirdiği 8 bin 200 lira parasını verilen hesap numarasına yatırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a bankada işlem yaparken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son anda engel oldu.

"KEFEN PARASI OLSUN"

Yıllardır biriktirdiği tüm parasını telefon dolandırıcılarına kaptırdığını anlatan Çaldar, "Geçimimi sokakları süpürerek sağlıyorum. Şefimizin görev alanı dağılımı yaptığı sırada telefonum çaldı. Kendisini emniyet müdürlüğünden komiser olarak tanıtan dolandırıcılar üzerimde 3 adet telefon olduğunu ve FETÖ olaylarına karıştığımı, hesabında olan paraları verecekleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi. Benimle telefonda konuşan ve eşimi de arayan dolandırıcılar, evin etrafında da polislerin olduğunu dile getirdi. Ben de söylediklerini yerine getirdim. Kredi çekmemi istediler. Bankaya giderek işlem yaptığım sırada gerçek polisler gelip benim dolandırıldığımı söylediler. Hayatımın şokunu yaşadım. Benim sokaklarda temizlik yaparak kazandığım bu para onlara kefen parası olsun" dedi.

Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

İskenderun, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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