Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu, o karelerin sahibiyle buluştu

Kaldırım taşları arasındaki sigara izmaritlerini toplarken çekilen fotoğrafıyla büyük ilgi gören Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu, o anları fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan Reda Erdem ile bir araya geldi.

05.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:06
Kaldırım taşları arasındaki sigara izmaritlerini toplarken çekilen fotoğrafıyla büyük ilgi gören Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu, o anları fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan Reda Erdem ile bir araya geldi.
Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu, kaldırıma sıkışan sigara izmaritlerini temizlediği sırada fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan Reda Erdem ile "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ikiliyi makamında kabul ederek kendilerine çiçek ve plaket verdi. Gençoğlu'nun evlenme isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Arısoy, Gençoğlu'nun babasıyla konuşarak kendisine yardımcı olacaklarını belirtti.
Çekilen fotoğraf karesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şöyle konuştu:
"Reda Hanım hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da hem de Türkiye'de temizlik olgusunun önemine dikkati çekti. Yere attığımız çöpün nasıl geri toplandığına dair çok hoş bir kare yakaladı. Dünya Çevre Günü vesilesiyle temizliğin önemini bir kez de burada hatırlayıp, kendilerine küçük bir hediye takdimiyle teşekkür etmek istedik. Cevat kardeşimiz Zeytinburnu'nda 500 kişilik temizlik ordumuzun bir neferi ama gerçekten çok hissiyatı yansıtan bir fotoğrafa konu oldu."
İlçedeki Askeri Lojmanların taşınması konusu
İlçedeki diğer çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan Başkan Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda Askeri Lojmanların yıkılarak 120 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülme çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
Alandaki yıkım işlemlerinin tamamlandığını aktaran Arısoy, şunları kaydetti:
"Molozların taşınma süreci devam ediyor. Taşıma işlemi tamamlandıktan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yüklenici firma, inşaat faaliyetlerine başlayacak. Bilindiği üzere bu bölgede 30-50 yıllık ağaçlarımız vardı. Daha önce bunları tekrar Millet Bahçemize kazandıracağımızı belirtmiştik. Projeye göre ağaçlarımızın bir kısmı bu alanda tekrar çevreye kazandırılacak, bir kısmı ise Orman Bakanlığımızın belirlediği bölgeye taşınarak korunmaya devam edilecek."
Fotoğrafı perdenin arkasına saklanıp çekti
Reda Erdem de "Ders çalışırken Cevat Gençoğlu'nu gördüm ve fotoğrafı perdenin arkasına saklanarak çektim" dedi.
Fotoğrafı sosyal medyada paylaştığını belirten Erdem, "Temizlik konusunda en büyük sorumluluğun ve eğitimin ailede başladığını düşünüyorum." ifadesini kullandı. Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu, o karelerin sahibiyle buluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber

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