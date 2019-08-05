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Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu

- Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu.

05.08.2019 20:46
Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu
- Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu. Vatandaşın duyarlılığı görenlerden taktir topladı.
Hatay Kırıkhan İlçe Belediye, temizlik işlerinde çalışan bir kişi çöpte bulduğu Türk Bayrağını önce öptü sonra katlayarak cebine koydu. Olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İşçinin Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kırıkhan, Hatay, Yerel

Kaynak: İHA

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