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Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran dostluğu

Manisa'da bir belediyede görev yapan temizlik çalışanı ile sokak köpeğinin dostluğu görenleri kıskandırıyor.

24.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:10Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran dostluğu
'da bir belediyede görev yapan temizlik çalışanı ile sokak köpeğinin dostluğu görenleri kıskandırıyor. İşi gereği sürekli sokaklarda olan Murat , herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istedi.

Manisa'nın ilçesinde bir belediyede görev yapan temizlik çalışanı Murat Emen ve sokak köpeğinin dostluğu imrendiriyor. Her gün temizlik yaptığı Cumhuriyet Meydanı'nda yolu kesişen sokak köpeğini seven Emen, daha sonra sokak köpeği ile oyun oynuyor. Temizlik çalışanı ile sokak köpeğinin pet şişeyle oyun oynamaları kameraya yansırken, ortaya insanın içini ısıtan görüntüler çıkıyor.

Temizlik çalışanı Murat Emen, insanlara sokak hayvanlarına duyarlı davranmaları çağrısında bulundu. Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Emen, "Herkes sahip çıkmalı. Sonuçta bunlar da canlı. Allah'ın yarattığı bir varlık. Buradan tüm insanlara sesleniyorum. Bu sokak köpekleri bize Allah'ın bir emaneti. Sahip çıkmalıyız" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Emen, Güncel

Kaynak: İHA

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