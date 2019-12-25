Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Maltepe'de temizlik işçisi kadın cam silerken bastığı betonun kırılması sonucu 3 katlı binanın 3. katından aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

CAM SİLERKEN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Maltepe Küçükyalı Süreyya Paşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre temizlik işçisi Leyla Kaya, 3 katlı binanın 3. katında cam silerken bastığı betonun kırılması sonucu aşağı düştü. Kadının düşmesi sonucu sesi duyan mahalle sakinleri temizlik işçisi kadının yanına gelerek durumu 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri temizlik işçisi Leyla Kaya'yı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yeri görgü tanıklarından olan Selma Ayoğlu, "Ben kızımı almaya gidiyordum bir baktım herkes toplanmış ambulans gelmişti. Ben kadını gördüm yanlamasına yatmıştı. Ağzı ve burnu kan içindeydi. Cam silerken yukarıdan düştüğünü söylediler orada. Hepimiz cam siliyoruz Allah korusun hepimiz dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Yüksekten düşen Leyla Kaya'nın durumu ile ilgili de konuşan diğer görgü tanığı Yaşar Geyik, "Hayati tehlikesi bulunuyor galiba durumu iyi değil diyorlar. Ambulans geldi götürdü şu an olayla ilgili bilgimiz bu kadar" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yüksekten düşen temizlik işçisi Leyla Kaya'nın hayati tehlikesi devam ediyor.