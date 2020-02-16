Temizlik işçisi, sokakta bulduğu emeklinin 25 yıllık birikimi parayı teslim etti

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Ahmet Gökçe , çöp toplarken poşet içinde bulduğu 110 bin lira ve 1500 doları sahibine teslim etti. Gökçe'nin bulduğu paranın, emekli işçi Nurettin Kılıççı'nın (57) 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yaparken, yerde fark ettiği poşeti çöp kamyonuna atmak istedi. Poşeti eline alınca içinde desteler halinde, 110 bin lira ve 1500 doları olduğunu gören Gökçe, hemen durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Birkaç saatlik araştırma sonrası paranın, işçi emeklisi Nurettin Kılıççı'ya ait olduğu anlaşıldı. Sabah saatlerinde oğluyla birlikte Yenişehir'den yetiştirmek amacıyla küçükbaş hayvan almak için evden çıktıklarını anlatan Kılıççı, "Yenişehir'e geldiğimizde hayvan satın almak isterken paranın yanımızda olmadığını fark ettik. O anda dünya başıma yıkıldı. Çünkü 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Parayı bulan temizlik işçisi Ahmet Gökçe de herkesin yapması gereken davranışta bulunduğunu belirterek, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış, parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum" dedi.

BAŞKAN DÜNDAR: GURURLUYUZ

'Çalışma arkadaşım' dediği Ahmet Gökçe'nin belki dünyayı değiştiremeyeceğini ama iyiliğe ilham olacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise "İyilik insanlık sanatıdır. Belediyecilik demek; şehrül-emin demektir, 'güvenilen yer' demektir. Başkanından çalışanına kadar herkes şehrine sahip çıkmak için gayret gösteriyor. Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri, emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz" diye konuştu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen işçilere Başkan Dündar tarafından çeşitli hediyeler verildi.