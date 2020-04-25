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Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu

Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koyduBURSA'nın Gemlik ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak çalışan Turgut Bayrakdar (37), kamyonunu durdurup yerde gördüğü Türk bayrağını aldı.

25.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:57
Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu
BURSA'nın Gemlik ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak çalışan Turgut Bayrakdar (37), kamyonunu durdurup yerde gördüğü Türk bayrağını aldı. Bayrağı öperek, ceketinin cebine koyan Bayrakdar'ın bu hareketi, arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Turgut Bayrakdar, iş arkadaşları ile sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Bayrakdar, Hamidiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nden geçerken yerde Türk bayrağı gördü. Aracı durdurup inen Bayrakdar, bayrağı alıp, öptükten sonra cebine koydu. Bayrakdar'ın bu hareketi, sokaklardaki temizlik çalışmalarını kaydeden iş arkadaşının cep telefonuna yansıdı.
Caddede temizlik çalışması yaptıkları sırada arkadaşı tarafından görüntülendiğini belirten Turgut Bayrakdar, 'Biz Türk bayrağını her zaman kalbimizde taşırız' dedi. Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gemlik, Güncel , Haber
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