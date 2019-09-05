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Temizlik işçisinden duyarlı davranış

Tarsus'ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.

05.09.2019 16:53 Temizlik işçisinden duyarlı davranış
Tarsus'ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitishak Mahallesi 3357'inci sokakta çöp toplama kamyonu ile konteynerdaki çöpleri alırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çöpe atılan Türk bayrağını gördü. İşçilerden 46 yaşındaki Ömer Alçı, çöpün içindeki Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak önce öpüp, sonra temizledi. Alçı, daha sonra bayrağı yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.

Çevredeki vatandaşlar ise Ömer Alçı'yı duyarlı davranışından dolayı takdir etti. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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