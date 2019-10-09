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Temizlik işçisine süpürge ile kendini temizleten köpek görenleri gülümsetti

Temizlik işçisine süpürge ile kendini temizleten köpek görenleri gülümsettiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediyede görevli bir temizlik işçisinin sokakta bulunan köpeği süpürgesi ile temizleyip sonrasında tokalaştığı anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.

09.10.2019 16:49
Temizlik işçisine süpürge ile kendini temizleten köpek görenleri gülümsetti
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belediyede görevli bir temizlik işçisinin sokakta bulunan köpeği süpürgesi ile temizleyip sonrasında tokalaştığı anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.
Biga Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir personel, hastane karşısındaki sokakları temizlerken yerde yatan bir köpekle karşılaştı. Köpeği süpürgesi ile temizlemeye başlayan işçi, köpeğin halinden memnun olduğunu görünce temizliğe bir süre daha devam etti. Temizlik sonrası yerde yatan köpekle tokalaşan işçi, daha sonra mesaisine kaldığı yerden devam etti.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bölge esnafı da tüm Bigalıların sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu vurgulayarak, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alan bu anları tebessümle izlediklerini söylediler.
Temizlik işçisine süpürge ile kendini temizleten köpek görenleri gülümsetti

Çanakkale, Biga, Genel

Kaynak: İHA

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