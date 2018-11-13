Temizlik İşçisinin Cami Hassasiyeti

13 Kasım 2018 Salı 11:49



13 Kasım 2018 Salı 11:49

Kayseri'de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı.Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camisi'nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Kocasinan Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın yönelttiği "Namazı neden camide kılmadığı" sorusuna, "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.Temizlik görevlisinin, gösterdiği hassasiyet nedeniyle bahçede namaz kılması, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.