06.07.2019 13:30
Haberler» Güncel» Haber

Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi

Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi. Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.'ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kalkandere, Rize, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:56   Gaziantep merkezli sanal para dolandırıcılığı operasyonu
13:55   Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı (2)
13:55   Eski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı
13:55   İçişleri Bakanı Soylu'dan iş yeri sahiplerine kaçak göçmen uyarısı
13:55   Er Meydanı'nda başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
13:54   Endonezya'da 30 ev yandı
13:52   "Dünya Barış Ormanları" için şehir şehir gezip fidan dikiyor