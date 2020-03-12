Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
12.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:13
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belirli dönemlerde birçok noktada mıntıka temizliği yapıyor. İlkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız veren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor. - BİLECİK
Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belirli dönemlerde birçok noktada mıntıka temizliği yapıyor. İlkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız veren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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