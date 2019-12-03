Haberler » Güncel » Temizlik personeline ilk kez 'kişisel gelişim' semineri veriyor - Haber

Temizlik personeline ilk kez "kişisel gelişim" semineri veriyor

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle Metro ve ANKARAY İstasyonlarında görev yapan temizlik personeline ilk kez "kişisel gelişim" semineri veriliyor.

03.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:56Temizlik personeline ilk kez
Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Belediyeler Birliği iş birliğiyle Metro ve ANKARAY İstasyonlarında görev yapan temizlik personeline ilk kez "kişisel gelişim" semineri veriliyor.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından başlatılan seminerde; etkili iletişim kurma, stres ve öfke kontrolü ve nezaket kuralları uygulamalı olarak anlatılıyor.

Fark oluşturan eğitim

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün tarafından EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi'nde verilen eğitim, Başkent Tiyatroları sanatçılarının oyunları ve müzik dinletisiyle fark oluşturuyor.

Temizlik personeline yönelik ilk kez kişisel gelişim alanında seminer düzenlendiğini belirten Doç. Dr. Karahalil, "Bu seminerin amacı mutlu çalışanlar, mutlu insanlar. Eğitimlerimizi tiyatro grubunun parodileriyle destekliyoruz. Tiyatronun dışında müzik dinletisiyle biraz olsun rahatlamalarını sağladığımız personel kendilerine değer verildiğini görünce çok daha mutlu oluyor" dedi.

Personelin memnuniyeti ölçülüyor

Başkentlilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için hizmet içi eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir belediyesi, personel memnuniyetine de önem veriyor.

Temizlik personelinin kişisel gelişimini güçlendirmesi ve etkili iletişim kurması kadar stresle nasıl başa çıkılacağı konusunda verilen eğitimden sonra personelin memnuniyeti de yapılan anketle ölçülüyor. Engelli personelle birlikte toplam 515 kişinin yararlanacağı eğitim 5 gün sürecek. - ANKARA

Karahalil, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07 'HIV'de en çok artış olan ülke Türkiye' - Haber
13:07 Yürüme engelli avukat, 25 yıldır davalara bakıyor - Haber
13:03 Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: "Hepimiz birer engelli adayıyız" - Haber
13:03 Vali Çakacak insani yardım kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti - Haber
13:02 Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
13:02 Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:15:37