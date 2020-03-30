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Temizlik ve Hijyen hizmetlerine ilgi artmaya devam ediyor!

11 – 27 Mart tarihleri arasındaki talepler incelendiğinde, kullanıcıların ev temizliği ve dezenfeksiyon hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.

30.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:05
Temizlik ve Hijyen hizmetlerine ilgi artmaya devam ediyor!

Türkiye 'de koronavirüse karşı önlemler artırılırken hijyen ve temizlik servislerine talep artıyor. Yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı önerirken, önlem almak isteyenler ev temizliği ve düzenli dezenfeksiyon hizmetlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut.com, koronavirüse karşı alınan temizlik ve dezenfeksiyon taleplerini değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer ve uzmanlar evde kalmayı önerirken, evlerde hijyeni sağlamak isteyenler ev temizliği, koltuk, halı ve perde yıkama gibi temizlik taleplerine yöneldi.

Dezenfeksiyon hizmetine talepler artıyor

Online hizmet sektörünün lideri Armut.com, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ev dezenfeksiyon hizmetlerini incelemeye devam ediyor. Dezenfeksiyon talepleri haftalık olarak yükselmeye devam ediyor.

Bunun yanında evlerindeki sağlık tedbirlerini üst seviyelere taşımak isteyenlerin haşere ilaçlama hizmetine yöneldiği görülüyor. Şubat ayına oranla Mart ayı içerisinde gelen haşere ilaçlama taleplerindeki artış % 77'yi buldu.

Ortak kullanım alanlarının hastalığa sebep olabilen virüslerden ve mikroorganizmalardan arındırılması işlemi olarak tanımlanan dezenfeksiyon hizmeti, Haşere ilaçlama makinalarına dezenfektan konularak, aynı püskürtme işleminin uygulanmasıyla da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilebiliyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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