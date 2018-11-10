Temizlik ve İnşaat İşçileri 09.05'te Saygı Duruşuna Geçti

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:06

Çorum'da inşaata çalışan Iraklı işçiler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulundu. Kentte, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat 2 dakikalığına durdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yılında, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Iraklı işçiler de, Atatürk'e olan sevgilerini göstererek saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. İşçilerin yanında çevrede çöp toplayan belediye işçileri de siren sonuna kadar saygı duruşuna geçti. - Çorum