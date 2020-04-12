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Temizlik yaparken unuttuğu çocuğunu vatandaşlar buldu

Temizlik yaparken unuttuğu çocuğunu vatandaşlar buldu Mahalleden bir vatandaş saatlerce çocuğun kime ait olduğunu araştırdı Babasını gören minik kız ağlayarak sarıldı Antalya'da yaşayan bir vatandaş evinin önünde küçük yaşlarda bir kız çocuğu buldu.

12.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:14

Temizlik yaparken unuttuğu çocuğunu vatandaşlar buldu

Mahalleden bir vatandaş saatlerce çocuğun kime ait olduğunu araştırdı

Babasını gören minik kız ağlayarak sarıldı

ANTALYA - Antalya 'da yaşayan bir vatandaş evinin önünde küçük yaşlarda bir kız çocuğu buldu. Zabıta ekipleriyle birlikte çocuğun ailesini aramaya başlandı. Bir kaç saat sonra çıkıp gelen baba "temizlik yapıyorduk" diyerek kızını kucağına alıp götürdü.

Olay Antalya'nın Serik ilçesi Yeni mahallede meydana geldi. Mehmet Parlak isimli vatandaş evinin önünde küçük bir kız çocuğu buldu. Çocuğun evini ve ailesini söyleyememesi üzerine Parlak ihbarda bulundu. Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Parlak ile birlikte küçük kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Arama sonuç vermeyince Parlak, kucağında minik kızla birlikte mahallede bekleyemeye başladı. 1-2 saat sonra küçük kızın babası geldi. Temizlik yaptıkları sırada kızın evden çıktığını ve fark etmediklerini belirten baba, kızını alarak ayrıldı.

Temizlik yaparken unuttuğu çocuğunu vatandaşlar buldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Genel
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