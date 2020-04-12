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Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Tülay Akyol (46), temizlik yaptığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Kamil Akyol, tarafından bıçakla yaralandı.

12.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:30
Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Tülay Akyol (46), temizlik yaptığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Kamil Akyol, tarafından bıçakla yaralandı.Hastaneye kaldrılan Tülay Akyol'un durumunun iyli olduğu belirtilirken, alkollü olduğu belirtilen eşi ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Çetin Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Kamil Akyol (50), temizlik yapıp evi düzelliği gerekçesiyle eşi Tülay Akyol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Kamil Akyol, mutfaktan aldığı bıçağı, eşinin koluna sapladı. Yaralı olarak evden çıkan Tülay Akyol komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini bıçaklayan Kamil Akyol ise gözaltına alındı.

Tedaviye alınan Tülay Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürekli tehdit edildiğini belirten Tülay Akyol, "Alkol almış ve evi düzelttim diye beni bıçakladı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyor. Bu kaçıncı tehdit? Boşanmak istiyorum, boşanmıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Güncel
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