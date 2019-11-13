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Temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesinin evinde temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:41
'nin Melikgazi ilçesinde annesinin evinde temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Ayşe Eraslan (39), annesinin Şirintepe Mahallesi İyilik Sokak'taki bir binanın 11. katında bulunan evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayşe Eraslan'ın öldüğü haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Cenaze otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın öldü

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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