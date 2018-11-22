Temizlikte 'YILDIRIM' Özen

İlçede yürütülen temizlik çalışmalarıyla şehrin çehresini güzelleştiren Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 570 kişilik temizlik ordusu ve 103 araçlık filosuyla ilçenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için 69 mahallede haftanın her günü, 7/24 kesintisiz temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. 69 mahalleyi 2 bölgeye ve 4 kısma ayıran Yıldırım Belediyesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde 40 kişilik bir ekip tarafından detaylı olarak temizleniyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri 1 adet araç üstü süpürge makinesi, 1 adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Haftanın her günü mahalle içindeki caddeleri ve cadde büyüklüğündeki sokakları rutin olarak temizlenen Yıldırım'da yeni başlatılan bu proje ile Yıldırım'da temizlenmeyen alan kalmaması hedefleniyor. Sistem geliştirme ve uygulama alanıyla yenilikçi çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, 69 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı, 7 adet yol süpürme aracı, 15 adet açık kasa kamyon, 4 adet arazöz, 1 adet pick-up, 3 adet kanal kazıcı yükleyici ve 3 adet açık kasa böcek olmak üzere toplamda 103 adet araçlık filosuyla temizlik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini sağlıyor.

'GİRİLMEDİK SOKAK BIRAKMIYORUZ'

Göreve geldikleri günden itibaren ilçe genelinde temizlikte öncü uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir ortam oluşturmak adına Yıldırım'ın köşe bucak temizliyoruz. Bununla da yetinmeyip yolları, kaldırımları, pazar yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. İlçemizin 69 mahallesinde pazar dahil olmak üzere her gün her saat temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Yıldırım'da girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

'İNSAN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ'

Çöp konteyneri temizliği ve bakımı konusunda da hassas davrandıklarını vurgulayan Başkan Edebali, "İhtiyaca yönelik yapılan çalışmalarda şehrimizin muhtelif yerlerine 120 litre kapasiteli plastik, 240 litre kapasiteli plastik ve 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri ile bin 100 litrelik çöp konteynerleri yerleştiriliyor. Araç filosuna eklenen çöp konteyneri yıkama aracıyla, Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün çöp konteynerleri ise ortalama 15 günde bir hijyenik suyla dezenfekte ediliyor. Bakım ve onarım çalışmalarıyla da galvaniz çöp konteynerini yenileyen ekiplerimiz, çürümeye, donmaya, yanmaya, güçlü baskılara, paslanmaya ve kimyasallara dayanıklı özelliklere sahip direk tipi çöp kutusunu da Yıldırım'a kazandırıyor. Şehrimiz hepimizin ortak yaşam alanı. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı yaşam koşulları sunmak" ifadelerini kullandı.