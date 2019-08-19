Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi. "Bu sabah yine kara bir güne uyandık" diyen Temelli, hükümeti eleştirerek "19 Ağustos tarihe sivil darbe olarak geçti" ifadelerini kullandı.

HDP MYK toplantısı sonrası Eş Genel Başkan Sezali Temelli açıklama yaptı. Sezai Temelli, MYK üyeleriyle kameraların karşına geçip şunları söyledi:

"Bu sabah yine kara bir güne uyandık. Maalesef Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine bir utanç sayfası daha ekledi. 19 Ağustos tarihe sivil darbe olarak geçti. Uzun süre OHAL rejimi altında yaşadık. Bu OHAL rejiminin üzerinde iktidarlarını şekillendirenler Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin dayatırken şimdi de örtülü bir OHAL rejimi dayatırlar. Bugün halk iradesine sahip çıkmaya devam ediyor ama Diyarbakır sokaklarında şiddet ve zulüm vardır. İradesine sahip çıkan halka TOMAlarla müdahale ediyor."

"ŞİDDETİ, BASKIYI, KAYYIM REJİMİNİ DAYATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"Kayyımsız ülkeyi yönetemeyecek hale gelmiş bu iktidar siyaseten 'Ben acze düştüm yönetemiyorum artık' diyor. Evet yönetemiyor ve kendi meşruiyetlerini yitirdikçe de tüm Türkiye halklarına şiddeti, baskıyı, kayyım rejimini dayatmaya devam ediyorlar."

"12 EYLÜL DARBE GELENEĞİNİN DEVAMI"

"19 Ağustos sivil darbesi, 12 Eylül darbe geleneğinin devamıdır. Belediyesine sahip çıkanlara, iradesine sahip çıkanlara TOMA'larla gazlarla saldırmaya devam eden bir devlet vardır. Devlet, hukukunu yitirmiştir. Devlet, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır."

"BU SALDIRI TÜRKİYE HALKLARINA BİR SALDIRIDIR"

"3 belediye başkanımız görevden alındı. Bu saldırı yalnızca HDP'ye yönelik değildir. Bu saldırı Türkiye halklarına bir saldırıdır. Alınan belediye başkanlıkları Mardin, Diyarbakır ve Van'dır ama saldırı Trabzon'adır, Bursa'yadır, Ankara'yadır, tüm Türkiye'yedir."

"MUTLAKA BU İKTİDARIN YAPTIKLARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

"Bu iktidar demokrasiden kaçıyor ama biz demokrasi mücadelesi ile bu iktidarın peşindeyiz. Mutlaka ama mutlaka bu iktidarın yaptıklarından hesap soracağız. Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminlerde demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını çiziyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum; kaybettiler yine kaybedecekler, kazandık yine kazanacağız!"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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