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Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak

Temmuz 2020'den itibaren İtalya'nın Venedik kentini ziyaret etmek isteyenlerden giriş ücreti alınacak.

25.10.2019 17:35

İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl Temmuz'dan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak. Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz 2020'den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 euro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

2021'DE ZAMLANACAK

Söz konusu tarifenin 2021'de zamlanarak, 6 ila 10 euro arası olarak uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte geçirilecek sürenin uzaması durumunda ücret yüksek tarifeden uygulanacak.

ÇOK SAYIDA TURİST GELİYOR

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı.

Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak

Venedik, İtalya, Dünya, Ekonomi, Güncel


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