04.07.2019 09:20
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Temmuz ayında kar keyfi

Temmuz ayında kar keyfi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet sürdüren bir grup doğa tutkunu, temmuz ayına rağmen Sat bölgesinde karın tadını çıkardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet sürdüren bir grup doğa tutkunu, temmuz ayına rağmen Sat bölgesinde karın tadını çıkardı. İlçenin dağlarını karış karış gezen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, bu hafta ise Sat bölgesini gezdi. 15 kişilik grup halinde Sat bölgesinin karlı yamaçlarını gezerek bol bol fotoğraf çektiren tutkunlar, gördükleri manzaraya hayran kaldılar. Doğaseverlere rehberlik yapan TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan, doğa tutkuları olarak bölgeyi karış karış gezmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu hafta hem İstanbul hem de Ankara gibi şehirlerimizden gelen doğasever arkadaşlarımızla birlikte yürüyüşe çıktık. Dışarıdan gelen arkadaşlarımıza bölgenin can damarı olan Sat dağları ve göllerini gezdirdik. Özellikle temmuz ayına rağmen karın olması bölgede ayrı bir hava katıyor. Baya keyif aldık. Bundan sonra da faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürecek. Her şey Yüksekova için. Bize eşlik eden herkese buradan teşekkür ediyorum" dedi.
(Metin Tek/İHA)
Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel

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