15.07.2019 11:44
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Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı

Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı Uludağ'a hazırlıksız çıkanlar tir tir titrediBURSA - Uludağ'a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı.

Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı
Uludağ'a hazırlıksız çıkanlar tir tir titredi
BURSA - Uludağ'a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı.
Pazar günü Uludağ'a çıkarak hem Bursa manzarası izlemek hem de piknik yapmak isteyen ziyaretçiler aşırı soğuk sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Temmuz ayının sıcağına güvenen tatilciler üstlerine kalın bir şey almadan kısa kolluyla Uludağ'a çıktıklarına pişman oldu. Yağan yağmur ve hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte adeta kıştan kalma bir gün yaşayan tatilciler soğuktan tir tir titredi.
Uludağ'da kıştan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden ziyaretçiler "Temmuz ayının sıcağına güvenerek Uludağ'a hazırlıksız çıktık. Burada kıştan kalma bir hava var şuan soğuktan tir tir titriyoruz" dedi. Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı
Kaynak: İHA
Uludağ, Bursa, Yağan, Genel

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