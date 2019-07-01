Temmuz ayında Van
'da diz boyu kar
VAN - Van
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Temmuz
ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.VASKİ ekipleri, Gürpınar
ilçesine bağlı Yoldüştü Mahallesi'ndeki içme suyu arızasına ulaşmak isteyen zorlu dağ yolunu aşarak yayladaki kaynağa ulaştılar. Arıza yerinin kar altında kaldığını gören VASKİ ekipleri, kepçelerle karı temizleyerek arızaya ulaşmaya çalıştı. Temmuz ayında diz boyu karda arızayı onaran VASKİ ekipleri, mahalleye tekrar su verdi.