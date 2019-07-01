01.07.2019 10:18
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Temmuz ayında Van'da diz boyu kar

Temmuz ayında Van'da diz boyu karVAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.

Temmuz ayında Van 'da diz boyu kar
VAN - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.
VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yoldüştü Mahallesi'ndeki içme suyu arızasına ulaşmak isteyen zorlu dağ yolunu aşarak yayladaki kaynağa ulaştılar. Arıza yerinin kar altında kaldığını gören VASKİ ekipleri, kepçelerle karı temizleyerek arızaya ulaşmaya çalıştı. Temmuz ayında diz boyu karda arızayı onaran VASKİ ekipleri, mahalleye tekrar su verdi.Temmuz ayında Van'da diz boyu kar
Kaynak: İHA
van su ve kanalizasyon idaresi , temmuz , van , Genel

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