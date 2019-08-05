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Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

05.08.2019 10:33 Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu
Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.
Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.
En çok karpuz ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
 29,18
Elektrik ücreti
 15
Genç odası takımı
 12,74
Yemek odası takımı
 12,43
Yatak tek kişilik
 12,04
Bira (alkollü)
 11,81
Toz şeker
 11,67
Oturma odası takımı
 11,41
Otomobil (benzinli)
 10,88
Otomobil (dizel)
 10,55
Kanepe
 9,98
Elma
 8,30
Domates
 8,06
Motorsiklet
 7,82
Buzdolabı
 6,89
Çarliston biber
 6,85
Tuz
 6,84
Rakı
 6,75
Çay
 6,73
Limon
 6,19
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Karpuz -27,91
Patlıcan
 -25,87
Salatalık
 -23,34
Taze fasulye
 -15,92
Kabak
 -14,36
Şeftali
 -11,89
Kuru soğan
 -11,45
Patates
 -7,68
Elbise (çocuk için)
 -7,38
Tavuk eti
 -7,06
Ayakkabı (kadın için)
 -6,43
Muz
 -6,21
Pantolon (çocuk için)
 -5,87
Ceket (kadın için)
 -5,42
Tişört (kadın için)
 -5,28
LPG dolum ücreti
 -5,25
Gömlek (erkek için)
 -4,86
Dolmalık biber
 -4,44
Takım elbise (erkek için)
 -3,13
Yumurta
 -1,16

Ekonomi

Kaynak: AA

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