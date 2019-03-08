Temmuz'da Memur Emeklisi En Az 118 Lira Zam Alacak

Türkiye'de yaklaşık olarak 12 milyon emekli bulunuyor. Yılbaşında zam alan emeklilerin ikinci zammı ise Temmuz ayında. Emeklilerin alacakları zamlarda yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak.Temmuz'da memur emeklileri en az 118 lira zam alacak.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirlerken memur emeklilerinin yüzde 5'e ek olarak enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya çıkaracak.

EN AZ 118 LİRA ZAM ALACAKLAR

2019 yılında başında yapılan zamlarla beraber en düşük memur maaşı 2 bin 379 lira. Temmuz'da enflasyon yüzde 4'ü aşmasa bile yüzde 5 zam alacak olan memur emeklileri en az 118 lira zam alacaklar. (Haber 7)