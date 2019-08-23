Haberler» Ekonomi» Haber

Temmuzda 713 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 713 firma için izin belgesi düzenlendi.

23.08.2019 08:30 Temmuzda 713 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 713 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temmuzda 713 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi, 85 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 27 olarak gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:26   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:25   Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
09:25   Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak
09:23   S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı
09:20   Üniversite kayıtları için son gün
09:18   Mustafakemalpaşa OSB'ye dev yatırım
09:18   VSY Biotechnology, Almanya'da yeni lojistik merkezini açtı