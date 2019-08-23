Temmuzda 713 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 713 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 713 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi, 85 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 27 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA