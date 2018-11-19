Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Çıkıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi yedinci haftasında iki temsilcimiz, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit evinde sahaya çıkacak. Banvit A Grubu lideri İspanya ekibi UCAM Murcia'yı evinde ağırlarken, Beşiktaş ise Sloven ekibi Petrol Olimpija ile karşılaşacak.

Banvit, geride kalan altı haftada dört galibiyet almayı başardı. A Grubu'nda lider Murcia'nın ise tek mağlubiyeti var.

Banvitli Jordan Morgan, 16 sayı ve 7 ribaund ortalamayla takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli ismi olarak dikkat çekiyor.

D Grubu'nda beşinci sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Sloven ekibi Petrol Olimpija ile 21 Kasım Çarşamba günü oynayacak. Siyah-beyazlı ekip geride kalan altı haftada iki galibiyet alarak sekiz puanla, beşinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a konuk olacak Olimpija ise tek galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sayı atan isimler arasında Beşiktaşlı Ivan Buva, 16.5 sayı ortalaması ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

Banvit – Murcia maçı 20 Kasım Salı 20.00'da Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Sompo Japan – Olimpia karşılaşması da 21 Kasım Çarşamba 20.00'da Tivibu Spor ekranlarında olacak.