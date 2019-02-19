Temsilcilerimizin Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında oynanacak Benfica - Galatasaray ve Zenit - Fenerbahçe müsabakalarının hakemleri belli oldu.İlk maçta kendi sahasında Portekizli rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın deplasmasmanda oynayacağı karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak. 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Lizbon'daki Işık Stadyumu'nda başlayacak maçta Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.İlk müsabakada kendi sahasında Rusya temsilcisini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maçı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. 21 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te St. Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yapacak.