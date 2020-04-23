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Temsili başkan Yiğit Öktem: "Korona virüsü tedbirlerimizden taviz vermeyelim"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanlığını telekonferansla devralan 5. sınıf öğrencisi Yiğit Öktem, "Korona virüsü tedbirlerimizden taviz vermeyelim" dedi.

23.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:21
Temsili başkan Yiğit Öktem:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanlığını telekonferansla devralan 5. sınıf öğrencisi Yiğit Öktem, "Korona virüsü tedbirlerimizden taviz vermeyelim" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 23 Nisan kutlamaları kapsamında telekonferansla bağlantı kurarak 5. sınıf öğrencisi Yiğit Öktem'i bir günlüğüne başkan yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleşen devir teslim toplantısında Başkan Saygılı, yetkilerini 5. sınıf öğrencisi Yiğit Öktem'e devretti. Bir günlüğüne temsili Başkan olan Öktem, telekonferans toplantısında belediye birim müdürlerinden Covid-19 ile mücadele kapsamında kent merkezindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Zabıta Müdürü Koray Arslan da kentteki maske dağıtımı, pazar yerleri ve esnaf denetimi hususlarında talimatlar verdi. Temizlik İşleri Müdürü Yalçın Yılmaz'dan da dezenfeksiyon çalışmalarına özenle devam edilmesini, cadde ve sokaklarda devam eden yıkama çalışmalarının aksatılmamasını söyleyen temsili Başkan Yiğit Öktem, zabıta, temizlik işleri, fen işleri, kültür, park ve bahçeler, veteriner işleri müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alarak talimat verdi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye, lütfen evinizde kalın"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Kırıkkale'de de tüm vatandaşlarımız kendi evlerinde çocukları ile birlikte coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutluyorlar. Saat 21.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi bütün Kırıkkaleli vatandaşlarımız da bayrakları ile birlikte balkonlarına çıkarak 23 Nisan kutlamaları münasebetiyle İstiklal Marşı'mızı okuyacaklar. Allah inşallah bize bir defa daha bu şekilde evimizden kutlamayı nasip etmez, bugünler gelip geçecek ama hepimiz el ele vererek bugünleri geçireceğiz. Ben bu acı günlerin geçmesi için vatandaşlarımızın evlerinde kalması noktasında tekrar uyarıda bulunuyorum. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye', lütfen evinizde kalın" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, 23 Nisan, Güncel , Haber
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