Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Temsili Nasreddin Hoca'dan "evde kal" çağrısı

Konya'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "evde kal" çağrısında bulundu.

16.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:37
Temsili Nasreddin Hoca'dan
Konya 'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "evde kal" çağrısında bulundu.
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca'yı, belediyenin Sıra Yarenleri ekibindeki Rıdvan Sağlam canlandırdı.
Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca, kendisi ile ilgili kısa bilgiler veriyor.
Videoda bir fıkrasını anlatıp, 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt veren temsili Nasreddin Hoca, şu ifadelerle koronavirüse karşı evde kalmanın önemine dikkati çekti:
"İnsan ömrü beklemekle geçiyor. Anne doğumu, baba doğacak olan çocuğu, sofra yemeği, hayat da ölümü bekliyor. Bizler de evimizde kalarak güzel bir dünya, temiz bir Akşehir'in geldiği günleri bekleyeceğiz. Onun için 'evde kal' Akşehir, 'evde kal' Türkiye. Unutmadan 20 yaş üstü torunlarım, siz de dışarı çıkarken maskenizi takmayı unutmayın."
Hazırlanan video, sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesinin internet sitesinden paylaşıldı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon, maske dağıtımı, tıbbi atık kutularının dağıtımı gibi birçok konuda çalışma yaptıklarını belirtti.
"Amacımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için farkındalık oluşturmak"
20 yaş altı gençlerin ve çocukların evde kalmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akşehir'in değeri olan Nasreddin Hoca ile bir video hazırladıklarını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:
"Amacımız, bu video ile sadece Akşehir'imizin değil tüm Türkiye'mizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde sağlıklı şekilde kalmalarını sağlamaktır. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için, ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:55: Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 10:54: Çankaya sokağa çıkma yasağında görevde - Haber 10:53: Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber - Haber 10:52: Harika Çocuk İlyun Bürkev'den 23 Nisan'a özel umut parçası - Haber 10:52: Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu - Haber 10:40: Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber