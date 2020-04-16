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Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

KONYA'da, temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için 'evde kal' çağrısında bulundu.

16.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:28
Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

KONYA'da, temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için 'evde kal' çağrısında bulundu.

Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca'nın mezarının ilçelerinde bulunması nedeniyle koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için temsili Nasreddin Hoca ile 'evde kal' çağrısı yaptı. Belediyeye bağlı 'Sıra Yarenler' ekibinden Rıdvan Sağlam'ın canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, ilçenin tarihi ve kültür bölgelerinde evde kalınması yönünde çağrılarda bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya 'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Güncel
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