Temsili Sancak Devir Teslim Töreni Düzenledi

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Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesi tarafından temsili sancak devir teslim töreni yapıldı.Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 57. Alayın Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir kahramanlık gösterdiğini ifade ederek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19'uncu Tümeni ve 57. Alay'ı burada kurması, Tekirdağ'a ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 57. Alay'ın giderken verdikleri 'Dönmeyi düşünmediler' mesajı çok önemliydi." dedi.Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gaziler, vatandaşlar katıldı.Konuşmalarından ardından 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Yılmaz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.Törenin ardından şehitler için mevlit okutuldu.