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Temyize gitti, cezası 25 yıldan 30 yıla çıktı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk'a (38) verilen 25 yıl hapis cezası, Bursa Bölge Mahkemesi'ne yaptığı...

30.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:17 Temyize gitti, cezası 25 yıldan 30 yıla çıktı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk'a (38) verilen 25 yıl hapis cezası,  Bölge Mahkemesi'ne yaptığı temyizin ardından 30 yıl 10 aya çıktı. Daire, kararı çok bularak bozulmasını isteyen sanığa, yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indirimini fazla buldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçtiğimiz 2017 yılı ocak ayında meydana gelen olayda, kayınpederi Hilmi Şen (55) ile aynı evde yaşayan Ali Çelik (33), iddiaya göre apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a "Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor" diyerek, duruma bir çözüm bulmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından da silah sesine gelen kayınpederi Hilmi Şen'i vurarak, öldürdü.

Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı. Köpek yüzünden işlenen çifte cinayet sonrası Konuk tutuklanırken, ailesi köpeği alarak siteden taşındı. Hacı Murat Konuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuk, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, "Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darbetmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi. Mahkeme, Hacı Murat Konuk'u, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen'i ağır haksız tahrik ile olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal'ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

KARIMIN YANINDA BENİ DÖVDÜLER

Konuk'un avukatları, kararı temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi'nde yapılan temyiz duruşmasında Konuk, "Daha önce kamelyada dayak yedim. Eşime peçeteye sarılı salata gönderip, küfür ettiler. Ben evliya ve makine değilim. Ben onları vuracak olsam, 16 yıldır ruhsatlı tabancam var, yukarı çıkardım. Karımın yanında beni dövdüler. Olay anında karımın çığlıklarından dövüldüğünü düşündüm. Beş kat yukarıdan aşağıya indiler. Olay anlık oldu. Benim silahım 17 artı 1 kapasitelidir. Silahı 9 mermi ile polise teslim ettim. Ambulansı ve polisi ben aradım. Olayın mağduru benim ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

BÖLGE 1. CEZA DAİRESİ, CEZAYI 5 YIL 10 AY ARTIRDI

1. Ceza Dairesi, yapılan tahrik indirimini fazla bularak, yerel mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını bozdu.  Konuk'a Ali Çelik'i kasten öldürmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis, Hilmi Şen'e karşı kasten öldürmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yasin Uzal'ı yaralama suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle, Konuk'un cezası 5 yıl 10 ay artarak, 30 yıl 10 aya yükseldi.



Hacı Murat, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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