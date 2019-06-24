Ten rengine göre dudak kontürü rehberi

Kusursuzca renklendirilmiş dudaklar, makyajın en önemli tamamlayıcısıdır. Ancak doğru rengi bulmak ve yüz için en ideal görüntüyü elde etmek her zaman sanıldığı kadar kolay değildir. Kimi zaman başka birisinde çok beğendiğimiz renkler, bize hayal kırıklığı yaşatabilir.

Dudaklara renk dokunuşu; dudak kontürü

Kontür makyaj tekniklerinin kullanıldığı bir yöntem olan dudak kontürü, kontür makyaj cihazları ve organik boyalar aracılığıyla gerçekleştirilen dudak içini renklendirmeye verilen isimdir. Dudak hattına şekil kazandırarak çok daha dolgun bir görüntü yaratan dudak kontürü, tamamen kişiye özel steril iğneler yardımıyla cildin 0.3 – 0.5 milimetre altına organik kalıcı boyaların işlendiği kozmetik bir uygulamadır.

Dudak kontür işleminin dudakların ihtiyaç duyduğu canlılığı sağladığını söyleyen Ergül Keskin , ameliyat olmadan dolgunluk sağlayan bu uygulamayı yaptırırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu vurguluyor. Merkez olarak dudak renklendirmede doğal pigmentlerden yararlandıklarını dile getiren Ergül Keskin; "Doğal bazlı içerikler alerji riskini minimize ediyor ve kişiye özel olarak kullandığımız steril iğneler güzelleşmek için güvenli bir yöntem sunuyor. Bunun yanı sıra başarılı sonuçlar için profesyonel bir bakış açısı çok önemli. Özellikle de dudak içi renklendirme yaparken rengin cilt tonuna uygun olarak belirlenmesi uzman ekibimizin rehberliğinde gerçekleşiyor. Cilt alt tonu ile uyum sağlayan dudak rengi, çok daha doğal bir görünüm sunuyor" dedi.

Açık tenli kadınlar hangi tonları seçmeli?

Kadife gibi bembeyaz bir cilt çoğu kadının hayali. Özellikle Uzak Doğu 'da önemli bir güzellik unsuru olarak kabul ediliyor. Sahip olduğunuz ten rengi beyazsa epey şanslısınız demektir. Eğer cilt tonunuz beyaza yakın açıksa tercih etmeniz gereken renk aralığı yüze enerji ve canlılık katacak tonlar olmalıdır. Bu noktada enerjinizi yansıtacak ve aydınlık bir görünüm sağlayacak pembe, mercan, menekşe tonları ve kırmızın sıcak tonları beyaz teniniz için iyi bir seçim olacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli etken, doğallığı koruyarak canlı bir görünüm elde etmektir. Çünkü uzun süre kalıcılık sağlayan dudak kontür, ruja gerek kalmadan dudak içini renklendirdiğinden iddialı seçimler yapay bir görüntü yaratabilir.

Kumral tenli kadınlar hangi tonları seçmeli?

Farklı renkler için şanslı olan kumral kadınlar kişisel tercihlerine göre canlı veya mat tonları tercih edebilirler. Kumral veya buğday tenli kadınlar için ideal olan renkler, doğanın renk kartelasından geliyor. Daha çok toprak tonları, canlı kızıllar, kiremit rengi ve nude tonlar her zaman çarpıcı bir görünüm sağlayacaktır. Uzak durulması gereken renklerin başında ise soluk renkler geliyor. Genel olarak toprak rengine yakın cilt için dudak renklendirmede soluk renkler kullanmak kişiyi olduğundan daha cansız ve yorgun gösterebilir.

Esmer tenli kadınlar hangi tonları seçmeli?

Adına şarkılar yazdıran esmer ten, doğru renklerle buluştuğunda doğal ve kusursuz bir görümün elde etmek mümkün. Bu noktada esmer ten ile uyumlu ve bu ten rengini ön plana çıkaracak canlı renkler kullanmaktan çekinmeyin. Kırmızı, şarap rengi, bordo ve tonlarını rahatlıkla tercih edebilir ve her zaman feminen bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer daha günlük bir görüntü hedefleniyorsa bu noktada kırmızının daha sakin tonları tam da size göre…