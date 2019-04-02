Tencent'ten 5 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı

Kaynak: DHA

– Çinli teknoloji firması Tencent'in Çarşamba günü piyasaya 5 milyar dolarlık tahvil süreceği duyuruldu.Tahvil ihracı Tencent'in 40 milyar dolarlık tahvil ihracından 15 ay sonra geldi. Firma ayrıca Pazartesi günü orta vadeli kredi programını 20 milyar dolara yükseltmişti. Tencent tahvilleri Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley tarafından koordine edilirken, gelirler kurumsal işlemler için kullanılacak.Tencent Mart ayında yaptığı açıklamada, 2017 yılında gelirlerini yüzde 31.5 artışla 45.56 milyar dolara ve hissedarlarının gelirlerinin yüzde 10.1 artışla 11.71 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Firmanın karı ve büyüme hızı 2018 yılının son çeyreğinde düşerken, bu düşüşün sebebi olarak oyun segmentindeki problemler gösterilmişti. - Istanbul