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Tendürek Dağı eteğinde tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle Tendürek Dağı eteğindeki yolda mahsur kalan 5 araçtaki 30 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.

19.02.2020 01:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:16
'da kar ve tipi nedeniyle Tendürek Dağı eteğindeki yolda mahsur kalan 5 araçtaki 30 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.
Doğubayazıt ilçe merkezinden 30 kilometre uzaktaki köyüne diyaliz hastaları ile öğrencilerin de aralarında olduğu 30 kişiyi taşıyan 5 araç, aniden bastıran tipi nedeniyle yolda kaldı.
Araçlarda bulunanların durumu İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine, bölgeye çevre köylerde kar temizleme çalışması yapan ekipler gönderildi.
Köye ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik yol, iş makineleriyle 4 saatlik çalışma sonucu kardan temizlendi. Ekipler, araçlarda mahsur kalanları kurtararak köylerine ulaşmasını sağladı.
İş makinesi operatörü Emrah Arbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tendürek Dağı eteğindeki köylerde kış boyunca tipinin etkili olduğunu söyledi.
Araçların mahsur kaldığı yerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığını anlatan Arbay, "Çevre köylerde rutin kar temizleme çalışması yaparken Özel İdareden aradılar ve acil durum olduğu yönünde bilgi verdiler. Vakit kaybetmeden araçların yolda kaldığı bölgeye ulaştık." dedi.
Tendürek Dağı eteğinde tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Kızılkaya, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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