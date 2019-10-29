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Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi

29.10.2019 18:19

Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da, 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

PALANDÖKEN'DE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzurum'da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesi her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü

Tendürek Dağı, Diyadin, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA


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