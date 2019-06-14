14.06.2019 10:26
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Tendürek Dağı'nda terör operasyonu

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu Şimdiye kadar 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyorVAN - Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı'nda terör operasyonu
Şimdiye kadar 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde dün tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Hafta başında da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonları aralıksız devam edileceği belirtildi.Tendürek Dağı'nda terör operasyonu
Kaynak: İHA
Çaldıran, Tendürek Dağı, 3. Sayfa

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