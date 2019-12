Tendürek Dağları'nın "Hudut Kartalları" yeni yıla elleri tetikte girdi

HÜSEYİN YILDIZ/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda görev yapan kahraman Mehmetçikler, yeni yıla vatan nöbeti tutarak girdi.Yurdun en doğusundaki Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, sıfırın altında 25 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor."Hudut Kartalları", Tendürek Dağları'nda bulunan Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda Türkiye'nin doğu sınırlarını gözlüyor.Her ne sebeple olursa olsun görevini bir an dahi bırakmayan Mehmetçik, bir yandan kar yağışı ve soğukla mücadele ederken, bir yandan da vatan hudutlarını koruyarak 2020 yılına girdi.Dosta güven, düşmana korkuYeni yılı ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, dosta güven, düşmana ise korku mesajları verdi.Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Bülent Aktaş, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğinin vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazır olduğunu belirtti.Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçiklerden Piyade Er Anıl Can Doğan ise karakolun kule nöbetçisi olduğunu ifade ederek, "Yeni yıla gireceğimiz bu saatlerde hudut nöbetimizi icra etmekteyiz. Buradan bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyorum." dedi.Piyade Er Burak Özhan da nöbet tuttuğu kulesini denetleyen komutanına, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım." diyerek tekmil verdi.Ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladılarKarakolda görev yapan Mehmetçikler, Tendürek Dağları'nın sınırlarında yılın son devriyesini gerçekleştirdi. Bir süre sınır hattını inceleyen askerler, daha sonra karakola dönerek yemek yedi.Kış şartlarının Türkiye'de en fazla etkisini gösterdiği yerlerden olan Tendürek Dağları'nda görev yapan Mehmetçiklerden bazıları 2020 yılının ilk dakikalarında ailelerine telefon ederek yeni yıllarını kutladı.Bazı askerler ise yeni yılı kitap okuyup arkadaşlarıyla vakit geçirerek karşıladı.