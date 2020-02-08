Haberler » Güncel » Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haber

Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

08.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:18Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ile arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü geçitte ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.
Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapattı.
Kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Doğubeyazıt, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:35:18