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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

28.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:38
ile arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.
'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından olan geçitte etkisini gösteren kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Geçidin en yüksek noktası Gülizar rampası ile Ağrı-Van il sınırında sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Özellikle İran ve Nahcivan üzerinden Dilucu ve Gürbulak sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı araç sürücüleri yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler çekme halatı ve zincir konusunda uyarıldı
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
Karayolları 11. Bölge 115. Şube Şefliği personeli Aytaç Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde ekiplerinin bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığını söyledi.
Tendürek Geçidi'nde yoğun sis olduğunu belirten Durmaz, şöyle konuştu:
"Kar yağışı da bölgede devam ediyor. Özellikle geçidin kritik, yani yüksek noktalarında çalışmalarımıza 24 saat prensibiyle devam ediyoruz. Kar küreme ve tuzlama çalışması yaptık, hiçbir sıkıntı yok. Ancak burada özellikle sürücülere önemli görevler düşüyor. Bu sadece bizim çalışmamızla olmuyor. Kış mevsiminde bu bölgeden geçecek sürücüler, mutlaka araçlarına zincir takmalı ve yanlarında çekme halatı bulundurmalı."
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Türkiye, Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA


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