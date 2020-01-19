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Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.

19.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:58Tendürek Geçidi'nde tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü
'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mersin'den İran istikametine seyir halindeki Hüseyin Alacan'ın (46) kullandığı 31 RB 014 plakalı sac yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü tespit edilen Alacan'ın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla tırdan çıkartıldı.
Sürücünün cansız bedeni, Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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