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Tendürek Geçidi'nde tırlar mahsur kaldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

25.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:57Tendürek Geçidi'nde tırlar mahsur kaldı
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı.

'nın ilçesi ile Van arasındaki ulaşım bağlantısını sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile geçidi geçmeye çalışan tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Onlarca tır yolda mahsur kalarak, uzun kuyruklar oluştururken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Oluşan uzun tır kuyruğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - AĞRI

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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