TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van 'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Sürürcülere zor anlar yaşatan tipi nedeniyle geçidi ulaşıma açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipinin etkiliği olduğu Gülizar ve Somkaya rampalarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hızını giderek artıran tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise karla mücadele kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü.

Ayrıca, çok sayıda TIR şoförü ise Doğubayazıt ilçesinde tipinin etkisini kaybetmesini bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar ve tipide gitmeye çalışan araçlar

-Yol açma çalışması

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT( Ağrı ),