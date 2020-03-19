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Teneffüs jestinde Gaziantep sınıfta kaldı

Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs jestinde Gaziantep'in sınıfta kaldığını belirtti.

19.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:35
Teneffüs jestinde Gaziantep sınıfta kaldı
Gaziantep Eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs jestinde Gaziantep'in sınıfta kaldığını belirtti.

Milletvekil Tayar, yaptığı paylaşımında, "Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Malatya, Çorum gibi çok sayıda belediyemiz, Ziya Selçuk bakanımızın öğrencilere 40 dakikalık teneffüs jestine yöresel ürünlerle destek verdiler. Bu kervana Gaziantep'teki belediyelerimiz de katılsın isterdik ama sınıfta kaldılar" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Milletvekili, Ziya Selçuk, Gaziantep, Güncel

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