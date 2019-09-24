Tenet Filmi

Christopher Nolan'ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği aksiyon, drama ve gerilim temalı film
in başrollerinde Robert Pattinson, John David Washington
, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Himesh Patel ve Michael Caine gibi ünlü isimler yer alıyor.Yönetmen:
Christopher NolanSenaryo:
Christopher NolanOyuncular:
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine, Kenneth Branagh, John David Washington, Clémence Poésy, Yuri Kolokolnikov, Dimple Kapadia, Aleksei PodlesnovFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
TenetYapımcı Firma:
Warner BrosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
17.07.2020 Tenet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.