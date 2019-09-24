Haberler » Sinema » Haber

Tenet Filmi

Tenet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tenet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

24.09.2019 08:54Tenet Filmi
Christopher Nolan'ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği aksiyon, drama ve gerilim temalı film in başrollerinde Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Himesh Patel ve Michael Caine gibi ünlü isimler yer alıyor.


Yönetmen:Christopher Nolan
Senaryo:Christopher Nolan
Oyuncular:Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine, Kenneth Branagh, John David Washington, Clémence Poésy, Yuri Kolokolnikov, Dimple Kapadia, Aleksei Podlesnov
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:Tenet
Yapımcı Firma:Warner Bros
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi:17.07.2020

Tenet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Elizabeth Debicki, Christopher Nolan, Robert Pattinson, Washington, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
08:54 Tenet Filmi
09:54 Come Away Filmi
14:54 Mortal Combat Filmi
08:54 Bir Kadın Zaferi Filmi
14:54 Halloween Kills Filmi
14:54 Halloween Ends Filmi
14:54 Last Night İn Soho Filmi